Lille : Lopez présente ses objectifs

Nouveau propriétaire de Lille, Gérard Lopez s'est présenté devant les médias ce vendredi. Pour dévoiler son projet, l'homme d'affaires a détaillé ses objectifs pour la formation nordiste.

"Les objectifs ? Cette saison est une saison de transition. Sur le mercato d’hiver, c’est difficile de sortir un joueur dans ce cadre-là, on va annoncer 3 ou 4 éléments mais ce n’est pas possible de faire un gros changement. A moyen terme, on veut intégrer des nouveaux éléments, un nouveau coach et jouer le Top 5 ou 6 en France. A long terme, au-delà de 18 mois, jouer le Top 3 et l’Europe étant un objectif", a commenté Lopez. Un plan qui devrait séduire les supporters du LOSC !