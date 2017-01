PSG : la piste Guedes prend du poids...

Ces dernières semaines (voir ici), de nombreux médias portugais ont annoncé l'intérêt persistant du Paris Saint-Germain pour l'ailier du Benfica Lisbonne Gonçalo Guedes (20 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga Sagres cette saison). Et visiblement, le Lusitanien plaît bel et bien au club de la capitale !

D'après les informations de la radio RMC, les dirigeants parisiens réfléchissent à réaliser une offre de 30 millions d'euros pour s'attacher ses services dès ce mercato d'hiver. Cependant, son poste n'est pas prioritaire et son profil ne fait pas l'unanimité au sein du champion de France. De plus, Guedes a déjà disputé la Ligue des Champions avec Benfica cette saison et ne pourra donc pas évoluer dans cette compétition avec le PSG. Plusieurs éléments qui pourraient pousser Paris à attendre malgré des discussions en cours avec les conseillers du joueur...