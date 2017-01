Monaco : Sidibé ne veut plus partir

En octobre, le latéral droit Djibril Sidibé (24 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) avait provoqué la polémique en exprimant son envie d'évoluer en Premier League seulement quelques mois après son arrivée à l’AS Monaco (voir ici). Désormais, l’ancien Lillois a retenu la leçon et se montre beaucoup plus prudent dans ses interviews.

"Chaque joueur rêve de jouer dans un grand championnat, dans la meilleure équipe au monde, mais aujourd’hui, je commence à m’adapter à la vie monégasque, a assuré l’international français sur les ondes de RMC. Après, l’avenir, ça dépend de plein de paramètres. Mais dans l’immédiat, je ne me vois pas partir. En fin de saison, je ne pense pas non plus. Après, ça dépend de ce qu’on me proposera. Mais ce n’est pas dans mes projets pour l’instant."

Même si un club anglais vient frapper au portillon ?