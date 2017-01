West Ham : Payet sera vendu cet hiver, mais...

West Ham s'est-il déjà fait une raison concernant Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) ? Devant les médias jeudi (voir ici), l'entraîneur des Hammers Slaven Bilic a confirmé l'envie de l'international tricolore de partir, mais a également affirmé qu'il ne serait pas vendu cet hiver. Et pourtant, d'après les informations du Mirror, les dirigeants du club britannique ont accepté l'idée d'une vente du Français et espèrent désormais en tirer le prix le plus important.

Prêt à céder Payet, West Ham aurait tout simplement l'intention de faire grimper les enchères, grâce notamment à l'intérêt persistant de l'Olympique de Marseille. Sur ce dossier, la formation phocéenne possède un avantage important avec l'accord du joueur ().