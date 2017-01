PSG : Jesé se rapproche de Las Palmas !

PSG : Jesé se rapproche de Las Palma s ! « Par Damien Da Silva - Le 13/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déterminé à rejoindre Las Palmas en prêt lors de la seconde partie de la saison, l'ailier du Paris Saint-Germain Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) touche au but ! D'après les informations du quotidien ibérique Marca, un accord entre les trois parties concernés serait imminent grâce aux efforts effectués par le PSG et le joueur. En effet, les représentants de l'Espagnol auraient convaincu Paris de prendre en charge une partie du salaire de l'ancien élément du Real Madrid afin de lui permettre de retrouver la confiance et du temps de jeu dans un club qu'il apprécie. De son côté, Jesé se serait engagé à renoncer à une partie de ses émoluments pour rendre possible ce mouvement. En Espagne, l'arrivée de l'ailier du PSG à Las Palmas paraît quasiment actée !

