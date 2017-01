Man Utd : pour Pogba, Ibra manque à la L1 « Par Damien Da Silva - Le 13/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parti libre l'été dernier du Paris Saint-Germain pour Manchester United, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 19 matchs et 13 buts en Premier League cette saison) a laissé un vide au sein du club francilien malgré les bonnes performances de son remplaçant Edinson Cavani. Plus globalement, le Suédois manque à la Ligue 1 d'après son coéquipier Paul Pogba. "Est-ce qu'il manque à la L1 et au PSG ? Oh ça il va aimer, oui il manque à la Ligue 1. Tu manques à la L1 mon petit Zlatanou et il est content. C'est vrai, il a du charisme, de la personnalité, il dégage quelque chose. A son âge, ce qu'il fait en venant ici, c'est exceptionnel", a commenté le Tricolore pour SFR Sport. A l'image de sa récente sortie médiatique (voir ici), Ibrahimovic reste un personnage particulier qui a laissé son empreinte dans le championnat de France. A l'image de sa récente sortie médiatique (), Ibrahimovic reste un personnage particulier qui a laissé son empreinte dans le championnat de France.

