L1 : Lille-St Etienne, les compos probables

En ouverture de la 20e journée de Ligue 1, Lille reçoit l’AS Saint-Etienne au Stade Pierre-Mauroy pour le dernier match de l’ère Michel Seydoux ce vendredi (20h45). Pour cette rencontre, l’entraîneur nordiste Patrick Collot sera privé de Sunzu et Mavuba, blessés, puis de Koné, Obbadi, Mendyl, Sliti, Bissouma, partis à la CAN. En face, le coach stéphanois Christophe Galtier doit faire sans Ruffier, Lacroix, Pajot, Söderlund, Tannane, Béric, tous à l’infirmerie, puis M’Bengue et Saivet, retenus pour la CAN. Voici la composition probable des deux équipes.

Lille : Enyeama - Corchia, Soumaoro, Basa, Béria (c) - Amadou, Sankharé - Lopes, Benzia, Bauthéac - Eder.

Saint-Etienne : Moulin - Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin (c), Polomat - Veretout, Selnaes, Lemoine - Hamouma, Roux, Monnet-Paquet.