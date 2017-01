OM : Sanson a fait son choix !

OM : Sanson a fait son choi x ! « Par Romain Lantheaume - Le 13/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs jours, mais également courtisé par l’AS Roma, Bournemouth et Watford, Morgan Sanson (22 ans, 19 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a tranché ! D’après le quotidien L’Equipe, le milieu de terrain de Montpellier donne sa priorité au club phocéen ! Du coup, l’OM est passé à la vitesse supérieure dans ce dossier. Alors que leur première proposition de 6 M€ (plus 1 M€ de bonus) a été repoussée en début de semaine, les Marseillais ont revu leur offre à la hausse et proposeraient désormais 9,5 M€ (bonus inclus), indique le journal sportif ce vendredi. Même si le président du MHSC Louis Nicollin tente de faire grimper les enchères et a récemment évoqué le chiffre de 20 M€ minimum (voir ici), les deux parties ne semblent plus très loin d'un terrain d'entente. Et selon la même source, 12 M€ suffiront pour contenter les Héraultais. Sanson, la première recrue phocéenne cet hiver ? Même si le président du MHSC Louis Nicollin tente de faire grimper les enchères et a récemment évoqué le chiffre de 20 M€ minimum (), les deux parties ne semblent plus très loin d'un terrain d'entente. Et selon la même source, 12 M€ suffiront pour contenter les Héraultais. Sanson, la première recrue phocéenne cet hiver ?

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+