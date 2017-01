OM : Vainqueur rêve du retour de Payet

Ayant fait part de sa volonté de quitter West Ham (voir article de 11h53), le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) fait rêver les dirigeants de l'Olympique de Marseille, mais également certains joueurs. Parmi ceux-ci, le milieu de terrain William Vainqueur (28 ans, 13 matchs en L1 cette saison).

"Tout le monde connait Dimitri, les qualités qu’il a, le joueur extraordinaire qu’il est. Bien sûr, on rêverait tous d’un Dimitri Payet à l’OM, a assuré le Phocéen sur les ondes de RMC. Maintenant, il est sous contrat. Il y a des choses qui sont plus compliquées que d’autres. Ce n’est pas à nous de gérer ça. Il y a des gens vraiment qualifiés pour gérer ces dossiers-là. On va laisser faire les choses. Mais c’est vrai que le retour de Dimitri à Marseille, ça serait vraiment extraordinaire. Pour nous, pour le club et pour la ville."

A moins de réaliser de grosses concessions financières, on imagine mal Payet revenir à l'OM cet hiver...