PSG : Meunier croit fort en Augustin

Alors que le Paris Saint-Germain recherche activement une doublure pour Edinson Cavani (29 ans, 17 matchs et 18 buts en L1 cette saison), le latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 11 matchs et 1 but en L1 cette saison) estime que le jeune Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a largement les capacités de jouer ce rôle lors de la seconde moitié de la saison.

"Tout dépend de ce que le club compte faire avec Jean-Kévin. Pour moi, il a la trempe pour être deuxième attaquant derrière Edi, a assuré le Diable Rouge en zone mixte. Aux dernières nouvelles, Augustin se dirigerait vers Rennes ().