PSG : Augustin proche de Rennes

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, l'attaquant Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) pourrait être prêté cet hiver. Alors que Nantes serait très intéressé par le jeune buteur (voir brève de 14h29), celui-ci pourrait finalement rejoindre Rennes.

Selon les informations de 20 Minutes et du Télégramme de Brest, les dirigeants bretons tiendraient la corde dans ce dossier. Nos confrères nous informent que le Parisien aurait donné sa préférence aux Rouge et Noir. Une option intéressante pour Augustin, d'autant plus qu'avec le départ de Paul-Georges Ntep pour Wolfsbourg et celui de Giovani Sio à la CAN, deux places dans le secteur offensif sont pour le moment disponibles.