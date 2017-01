West Ham : Payet, Dugarry se dit "choqué" « Par Youcef Touaitia - Le 12/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter West Ham (voir article de 11h53), le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) pourrait retourner à l'Olympique de Marseille cet hiver. Alors que le Français pourrait partir au clash avec ses dirigeants, le consultant Christophe Dugarry s'est dit choqué par le comportement du Réunionnais. "Je suis choqué parce que toutes les déclarations d’amour qu’il a eues depuis un an et demi à West Ham. Il a fait le boulot, il a hissé le club au plus haut en Premier League. Mais je crois que quand on a autant de soutiens, un contrat jusqu’en juin 2020, un salaire aussi confortable de 8 à 10 M€ par an, je suis choqué que l’on dise qu’on ne veut plus jouer. J’ai envie de lui dire 'Dimitri, ressaisis-toi'. Je pense qu’il y a un deal à trouver en gentlemen", a commenté le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. "Il ne faut pas se salir les pieds sur un club qui vous a tout donné. Ce n’est pas la première fois, il l’a déjà fait. Quand il a envie de partir, il part souvent au bras de fer. Je comprends que la situation de West Ham ne lui plaise pas, ils sont nuls. Ils risquent de descendre, sans lui, c’est sûr. S’il les sauve, il peut devenir un héros. Je conseille à Payet de se reprendre et de trouver un terrain d’entente", a ajouté Dugarry. "Il ne faut pas se salir les pieds sur un club qui vous a tout donné. Ce n’est pas la première fois, il l’a déjà fait. Quand il a envie de partir, il part souvent au bras de fer. Je comprends que la situation de West Ham ne lui plaise pas, ils sont nuls. Ils risquent de descendre, sans lui, c’est sûr. S’il les sauve, il peut devenir un héros. Je conseille à Payet de se reprendre et de trouver un terrain d’entente", a ajouté Dugarry.

