Juve : Real et Barça, Dybala n’a rien entendu « Par Youcef Touaitia - Le 12/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone, l’attaquant Paulo Dybala (23 ans, 11 matchs et 4 buts en Serie A cette saison) devrait poursuivre son aventure avec la Juventus Turin. Alors que le club piémontais a assuré que l’Argentin ne bougerait pas l’été prochain, le principal intéressé a également mis les choses au clair. "Est-il difficile de rejeter le Real Madrid ou le Barça ? Je n’ai eu aucune offre, donc je n’ai rien à rejeter. Je suis vraiment heureux ici, donc c’est logique de vouloir rester. Mais ça ne dépend pas que de moi. Mon agent va venir dans les prochains jours et on espère pouvoir signer un nouveau contrat", a commenté l’Albiceleste dans des propos relayés par les médias italiens. Sous contrat jusqu’en juin 2020, Dybala a tout à gagner en s’engageant sur la durée avec la Vieille Dame. Sous contrat jusqu’en juin 2020, Dybala a tout à gagner en s’engageant sur la durée avec la Vieille Dame.

