OM : un directeur de la sécurité nommé « Par Romain Rigaux - Le 12/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l'Olympique de Marseille travaille cet hiver pour renforcer son effectif, la nouvelle direction continue de mettre en place l'organigramme du club phocéen. Ce jeudi, l'OM annonce l'arrivée de Thierry Aldebert au poste de directeur de l'organisation, de la sûreté et de la sécurité. "Par cette fonction nouvellement créée, Thierry Aldebert sera responsable des services généraux, de la gestion des sites et actifs immobiliers du club comme la Commanderie et des relations avec tous les fournisseurs. Il supervisera notamment tous les principaux appels d'offres lancés par le club. Dans le domaine de la sûreté, Thierry Aldebert définira la politique de prévention des risques de toute nature. Enfin, il sera responsable de la stratégie en matière de sécurité des personnes et notamment des joueurs professionnels. Il supervisera également l'organisation des matchs à l’Orange Vélodrome ainsi que les déplacements en France comme à l'étranger. Dans ses attributions, Thierry gérera les relations avec les groupes de supporters et sera le principal interlocuteur des autorités", indique un communiqué de l'OM. Chevalier dans l'Ordre National du Mérite et titulaire de la Croix de la valeur militaire, Aldebert a travaillé pendant 10 ans en tant qu'officier supérieur au sein du GIGN. Chevalier dans l'Ordre National du Mérite et titulaire de la Croix de la valeur militaire, Aldebert a travaillé pendant 10 ans en tant qu'officier supérieur au sein du GIGN.

