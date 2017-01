Bastia : le mea culpa de Peybernes

Transféré de Bastia à Lorient pour 2 millions d'euros mercredi, le défenseur central Mathieu Peybernes (26 ans, 19 matchs en L1 cette saison) avait mal réagi au communiqué du club corse sur les conditions de son départ (voir la brève de 10h42). Remonté sur les réseaux sociaux, l'ancien Sochalien s'est montré plus apaisé ce jeudi.

"Sous le coup de l'émotion, j'ai été maladroit sur les conditions de mon départ à Lorient, a confié Peybernes sur sa page Facebook. Après avoir été sollicité par Lorient et malgré une proposition de prolongation de contrat du Sporting, j'ai décidé d'accepter l'offre de Lorient."

Et le joueur a également joué l'apaisement avec son ancien club : "Je remercie le président (de Bastia, ndlr) qui a été le seul à croire en moi il y a deux ans et demi, le coach et mes coéquipiers et le personnel du club. Je ne communiquerai plus sur le sujet." L'incident est clos.