Real : Ronaldo décisif dans le dossier James ?

En difficulté au Real Madrid et longtemps annoncé sur le départ, James Rodriguez (25 ans, 9 apparitions et 1 but en Liga cette saison) a finalement assuré récemment qu'il ne souhaitait pas quitter la Casa Blanca cet hiver. Selon le média colombien Confidencial, c'est Cristiano Ronaldo (31 ans, 12 matchs et 11 buts en Liga cette saison) qui a convaincu l'ancien Monégasque de rester dans la capitale.

La superstar portugaise aurait expliqué à son coéquipier que le Real Madrid était le club idéal pour remporter des titres et qu'il devait juste patienter pour avoir plus de temps de jeu à l'avenir.