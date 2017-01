Barça : Umtiti prévient la concurrence « Par Romain Lantheaume - Le 12/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu 2-1 à l’aller, le FC Barcelone a renversé l’Athletic Bilbao 3-1 mercredi en 8e de finale retour de la Coupe du Roi. Une nouvelle fois titulaire face aux Basques, le défenseur central Samuel Umtiti (23 ans, 17 matchs toutes compétitions cette saison) estime que les Blaugrana ont marqué leur territoire avec ce succès. "Il y a eu de belles choses de faites, même si on partait un peu de loin avec cette défaite à l'extérieur. Voilà, c'est un signal fort, on revient bien et je pense que pour la suite c'est de bon augure", a lancé l’international français au micro de Barça TV. Pour frapper fort, les champions d’Espagne devront cependant décrocher des victoires plus sereines que celle de mercredi… Pour frapper fort, les champions d’Espagne devront cependant décrocher des victoires plus sereines que celle de mercredi…

