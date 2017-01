Lyon : Leicester et la Roma sur Cafu !

Lyon : Leicester et la Roma sur Caf u ! Par Romain Lantheaume - Le 12/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Saint-Etienne, l’attaquant de Ludogorets, Jonathan Cafu (25 ans), ne manque pas de prétendants. D’après le Daily Mail, Leicester a entamé des discussions avec le Brésilien en proposant 12 millions d’euros au club bulgare. Dans le même temps, les intentions de l’OL à l’égard du Sud-Américain ne sont pas claires. Alors que le quotidien L’Equipe annonce que cette piste ne fait pas l'unanimité et a été placée en attente (voir ici), le média britannique indique que les représentants du joueur ont discuté mercredi avec le club rhodanien mais aussi avec l’AS Roma ! L’intérêt de l’AS Monaco est également évoqué. En tout cas, Cafu semble attirer de plus en plus de monde et ce n’est clairement pas une bonne nouvelle pour ses courtisans hexagonaux… En tout cas, Cafu semble attirer de plus en plus de monde et ce n’est clairement pas une bonne nouvelle pour ses courtisans hexagonaux…

