Bastia : Peybernes s'est senti "lâché" « Par Romain Rigaux - Le 12/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le défenseur central Mathieu Peybernes (26 ans, 19 matchs en L1 cette saison) a été transféré de Bastia à Lorient mercredi pour un montant de 2 millions d'euros. Le club corse a justifié ce départ en expliquant notamment que le joueur allait doubler son salaire et qu'il avait "besoin de joueurs se sentant impliqués à 100%". Un communiqué peu apprécié par l'ancien Sochalien. "Pour les rumeurs, je peux déjà y répondre. Je ne double pas mon salaire, et ce n'est pas ma volonté au départ. En revanche, une fois que le club a reçu l'offre de 2 millions je me suis clairement senti lâché. L'argent avait visiblement plus d'intérêt que ma personne. Ce que je peux comprendre. Je ferai un communiqué demain sans faute", a posté le joueur sur son compte Facebook. Peybernes évoluait à Bastia depuis 2014. Peybernes évoluait à Bastia depuis 2014.

