PSG : T. Silva et la différence avec Blanc « Par Romain Lantheaume - Le 12/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Tranquille vainqueur de Metz (2-0) mercredi en Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain a enchaîné une troisième victoire probante toutes compétitions confondues. Pour le défenseur central Thiago Silva (32 ans, 22 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison), auteur d’un doublé face aux Grenats, le club de la capitale a trouvé la bonne carburation. "Je pense, qu’après six mois, on a bien compris tout ce que le coach demande. C’est pour ça qu’on a progressé, a assuré le capitaine francilien dans des propos rapportés par RMC. La manière dont tu joues avec Blanc et avec Emery, c’est différent. Sur le terrain, nous sommes plus agressifs maintenant et on essaye de marquer plus de buts. L’année dernière, avec Blanc, on a marqué des buts mais on n’a pas essayé de mettre le deuxième et le troisième. Cette année, je crois qu’Emery a apporté beaucoup de choses positives, surtout la volonté de marquer des buts." Un mois avant d’affronter le FC Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions (aller le 14 février, retour le 8 mars), les progrès réalisés par le PSG tombent à pic ! Un mois avant d’affronter le FC Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions (aller le 14 février, retour le 8 mars), les progrès réalisés par le PSG tombent à pic !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+