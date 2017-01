Angers : Lyon n'a pas oublié Pépé !

L’Olympique Lyonnais se montre décidément actif cet hiver sur le marché des transferts ! Si l’ailier de Sunderland, Adnan Januzaj, fait désormais office de priorité offensive (voir ici), les Gones conservent néanmoins une piste de repli. Celle-ci mène à Nicolas Pépé (21 ans, 18 apparitions et 2 buts en L1 cette saison). Courtisé en début de mercato, l'attaquant d’Angers était visiblement sorti du viseur de l’OL en raison de sa participation à la CAN avec la Côte d’Ivoire et surtout parce que son club avait refusé une offre rhodanienne de 6 millions d’euros.

Mais d’après L’Equipe, les discussions entre Lyon et Angers ont repris mardi soir et évoluent plutôt positivement même si Everton, Monaco, Lille et Rennes sont également à l’affût. Côté lyonnais, la suite à donner à cette piste dépendra sans doute de l’évolution du dossier Januzaj. A moins que l’actuel 4e de Ligue 1 pense surtout à Pépé dans l’optique de la saison prochaine…