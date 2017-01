Lyon : une offre pour Ferland Mendy « Par Romain Rigaux - Le 12/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un latéral gauche supplémentaire, Lyon a ciblé le Havrais Ferland Mendy (21 ans, 18 matchs et 2 buts en L2 cette saison), également courtisé par Monaco. Selon les informations de Goal, le club rhodanien est passé à l'offensive sur ce dossier avec une offre de 3 millions d'euros, plus un joueur en prêt. L'OL aurait également proposé au joueur un salaire de 55 000 euros mensuels et une prime à la signature de 220 000 euros. Si Mendy est séduit par le projet lyonnais, Le Havre réclame 4 millions d'euros et souhaite se faire prêter le joueur pour la deuxième partie de la saison.

