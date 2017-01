Real : pas d'accord pour Pepe

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Pepe (33 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison) devrait bien quitter le Real Madrid l’été prochain, annonce le quotidien As. Le défenseur central ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants qui lui proposent un nouveau bail d’un an plus un en fonction de ses prestations.

Tandis que l’ancien joueur du FC Porto réclame un engagement de deux saisons. Vainqueur de l’Euro 2016, l’international portugais pourrait rejoindre la Chine où plusieurs formations seraient intéressées par son profil.