Barça : prolonger Messi, pas si facile... « Par Eric Bethsy - Le 11/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après les prolongations de Neymar et Luis Suarez, le FC Barcelone s’attaque au nouveau contrat de Lionel Messi (29 ans, 14 matchs et 13 buts en Liga cette saison). Seulement voilà, augmenter le salaire d’un joueur qui gagne déjà plus de 20 millions d’euros par an n’est pas si simple, comme l’a souligné le directeur général Oscar Grau. "On doit analyser la situation en gardant la tête froide et en faisant preuve de bon sens", a prévenu le dirigeant catalan, qui a rappelé que le champion d'Espagne ne pouvait pas dépasser 70% de son budget en salaires. Ventes de joueurs, sponsors supplémentaires… Nul doute que le Barça trouvera une solution pour prolonger le bail de l’Argentin qui expire en 2018. Ventes de joueurs, sponsors supplémentaires… Nul doute que le Barça trouvera une solution pour prolonger le bail de l’Argentin qui expire en 2018.

