Bordeaux : Toulalan fait son mea culpa

Seulement 10e du classement à la trêve, Bordeaux déçoit depuis le début de saison. Et l'un de ses cadres en particulier, Jérémy Toulalan (33 ans, 12 matchs en L1 cette saison), qui sait qu'il doit montrer un meilleur visage après la trêve.

"Je suis bien conscient que la première partie de saison n'était pas bonne, il faut que je fasse plus et c'est ce que je m'attache à faire : donner ce pour quoi on m'a recruté. Cela ne s'est pas forcément très bien passé sur les six premiers mois, donc c'est à moi de réfléchir un petit peu et de me mettre au niveau de l'équipe", n'a pas caché l'ancien Monégasque, de nouveau titulaire pour affronter Guingamp ce mercredi en quart de finale de la Coupe de la Ligue.