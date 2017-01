PSG : Krychowiak veut rester, mais...

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier en provenance du FC Séville, Grzegorz Krychowiak (26 ans, 10 matchs en L1 cette saison) n'est pas encore parvenu à s'imposer dans la capitale. Un départ cet hiver est-il à l'étude ? Si Manchester City et Arsenal songent à lui (voir la brève de 09h36), l'ancien Rémois ne compte pas partir. Mais la situation devra évoluer pour le convaincre de rester l'été prochain.

"Il veut jouer. Il veut sentir que le PSG croit en lui et se battre pour sa place et faire son travail, assure son frère et agent Krysztof Krychowiak à Foot Mercato. Nous savons tous que, pour le moment, ce n’est pas la saison parfaite pour Grzegorz. Il ne peut pas être satisfait. A la fin de cette saison, nous rencontrerons les dirigeants et nous nous assiérons autour d’une table pour discuter et connaître leur point de vue sur sa situation et leurs plans pour lui. Si le PSG voudra encore de Grzegorz et si Grzegorz voudra encore du PSG."

Le rendez-vous est pris.