PSG : Jesé-Las Palmas, problème de "langues"

En manque de temps de jeu et désireux de rejoindre Las Palmas en prêt cet hiver, l'attaquant Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) doit encore attendre un accord entre le club espagnol et le Paris Saint-Germain. Mais les discussions sont compliquées et l'entraîneur Quique Setien pointe un problème de dialogue avec les dirigeants parisiens.

"Jesé est convaincu de revenir à sa maison. Il serait très heureux de rentrer à Las Palmas mais je suppose que le PSG préfère des équipes qui payent plus. Le plus dur est de convaincre des gens qui parlent d'autres langues et c'est peut-être pour ça qu'on ne se comprend pas avec Paris. Je ne crois pas que ce soit à cause d'Unai", a indiqué le coach de la formation des Iles Canaries.

Le feuilleton Jesé semble loin d'être terminé...