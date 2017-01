OM : Lopez ne se change pas avec les pros Par Romain Rigaux - Le 11/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grande révélation de la saison à l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez (19 ans, 12 matchs et 1 but en L1 cette saison) ne bénéficie pas encore du même traitement que ses coéquipiers. En effet, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia demande à son jeune milieu de terrain de se changer dans le vestiaire de l'équipe réserve avant les entraînements. "Le coach ne veut pas qu’on oublie d’où on vient. Il ne veut pas qu’on s’enflamme. Ce n’est que pour se changer de toute façon. On se change ici et on va direct rejoindre les pros. Ça ne change rien pour nous", explique l'Olympien dans une vidéo diffusée sur OMtv. Une règle qui ne semble donc pas perturber plus que ça Lopez. Une règle qui ne semble donc pas perturber plus que ça Lopez.

