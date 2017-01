FIFA : L. Enrique même pas devant sa télé

Lundi, les joueurs du FC Barcelone se sont démarqués en restant à la maison plutôt que de se rendre à Zurich pour assister à la cérémonie "The Best" organisée par la FIFA. Une décision surprenante alors que plusieurs Blaugrana étaient en lice dans différentes catégories. Officiellement, le club catalan souhaitait se concentrer sur son 8e de finale retour de Coupe du Roi qui aura lieu face à l'Athletic Bilbao ce mercredi (21h15). Et pour le coach du Barça, Luis Enrique, cette cérémonie ne comportait visiblement pas beaucoup d’intérêt…

"Je pense que je suis un homme très chanceux car je n’ai pas regardé la télévision pendant un certain temps. Ne riez pas, c’est la vérité… Donc je m’empêche de parler de certaines émissions dont les gens me parlent car je n’ai pas regardé la télévision depuis un certain temps, a martelé l’Espagnol mardi devant la presse. La décision ou non de participer à ce type d’événement est à la charge des joueurs. En tant qu’entraîneur, je ne peux qu’approuver leur décision."

Luis Enrique peut apprécier puisque ses joueurs devront impérativement s'imposer face à l'Athletic Bilbao au Camp Nou après une défaite à l'aller (1-2).