CdL : Paris SG-Metz, les compos probables « Par Romain Rigaux - Le 11/01/2017 » A l'occasion des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain reçoit Metz ce mercredi (21h05). Victime d'une douleur musculaire, Draxler est resté aux soins, tout comme Kurzawa, Krychowiak et Pastore. Annoncé possible partant, Jesé n'est pas dans le groupe. Areola pourrait retrouver une place de titulaire, tout comme Di Maria, sur le banc contre Bastia (7-0). Touché contre les Corses, Thiago Silva pourrait laisser sa place à Kimpembe, tandis que Cavani fait son retour dans le onze. Côté messin, Bisevac est suspendu, Selimovic et Hein, blessés, tout comme la recrue Diabaté. Udol et Jouffre sont en phase de reprise. Voici les compositions probables des deux équipes. Paris SG : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Lucas. Metz : Oberhauser - Balliu, Milan, Falette, Signorino - Philipps, Cohade - Nguette, Mollet, Maziz - Erding.

