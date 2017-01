Man Utd : Schneiderlin en route pour Everton « Par Romain Lantheaume - Le 11/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Morgan Schneiderlin (27 ans, 3 apparitions en Premier League cette saison) définitivement loin de l’Olympique de Marseille ? Pas retenu par Manchester United cet hiver en cas d’offre satisfaisante, le milieu de terrain français s’est encore rapproché d’Everton au cours des dernières heures, comme l’a confirmé mardi le coach des Red Devils, José Mourinho, en marge de la victoire contre Hull City (2-0) en League Cup. "Avant le match, j'ai été informé par Ed Woodward (vice-président de MU, ndlr) que le transfert était tout proche, a révélé le Special One à l’antenne de Sky Sports. Donc Morgan va plus que probablement partir pour Everton." Désireux de rester en Premier League tout en étant rapidement fixé sur son avenir, le Tricolore verrait son souhait réalisé en rejoignant les Toffees et son ancien entraîneur, Ronald Koeman. Désireux de rester en Premier League tout en étant rapidement fixé sur son avenir, le Tricolore verrait son souhait réalisé en rejoignant les Toffees et son ancien entraîneur, Ronald Koeman.

