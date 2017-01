OM : l'offre pour Sanson confirmée

Annoncée par RMC un peu plus tôt (voir la brève de 20h29), la première offre de l'Olympique de Marseille pour Morgan Sanson (22 ans, 19 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a été confirmée par le président délégué de Montpellier, Laurent Nicollin. Mais avec 8 millions d'euros, l'OM est encore loin des attentes du MHSC.

"Des clubs le veulent maintenant, d’autres au mois de juin. J’ai notamment reçu une offre de l’OM tout à l’heure. Des choses nous intéressent, d’autres non. Il a été international Espoirs, il n’a que 22 ans. C’est vrai qu’il a eu quelques blessures. Certains clubs veulent attendre un peu et le voir jouer deux, trois mois de plus. Ce qui m’arrange. Je préfère les avoir au mois de juin. On a ciblé 15 millions d’euros", a indiqué le dirigeant héraultais.

Marseille est prévenu.