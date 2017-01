Real : le coup de gueule de Ronaldo « Par Romain Rigaux - Le 10/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo (31 ans, 12 matchs et 11 buts en Liga cette saison), a expliqué se sentir victime de campagnes médiatiques ce mardi, notamment après l'attribution du prix FIFA du meilleur joueur de l'année 2016. "Il y a eu beaucoup... de campagnes contre moi, dans le football et hors du football aussi. On a voulu me taper de tous les côtés mais 'The Best' a été 'The Best' et c'est moi, donc je suis très content", a lancé CR7 à la radio Cadena COPE. Ronaldo a réalisé une année 2016 exceptionnelle avec le sacre en Ligue des Champions avec le Real Madrid et durant l'Euro avec le Portugal. Ronaldo a réalisé une année 2016 exceptionnelle avec le sacre en Ligue des Champions avec le Real Madrid et durant l'Euro avec le Portugal.

