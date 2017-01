CdL : Sochaux 1-1 (3-4 tab) Monaco (fini) « Par Romain Rigaux - Le 10/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Monaco s'est fait peur mais décroche sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Les Monégasques s'imposent lors de la séance de tirs au but à Sochaux (1-1, 4-3 tab). Gênés dès l'entame de match par le pressing sochalien, les Monégasques avaient du mal à entrer dans la partie. Et si Carrillo s'offrait la première grosse occasion, c'est Sochaux qui ouvrait le score par Andriatsima après une perte de balle de Raggi (1-0, 16e). Le stade Bonal pouvait exploser et fêter cette ouverture du score assez logique. Derrière, l'ASM aurait pu égaliser sur une tête de Carrillo repoussée par un arrêt magnifique de Dilo, mais les hommes de Leonardo Jardim étaient au bord de la rupture face à des Lionceaux très dangereux sur des contres éclairs. Si le club de la Principauté posait le pied sur le ballon ensuite, les locaux étaient peu inquiétés et s'offraient même quelques opportunités avec notamment une frappe d'Honorat contrée. Et juste avant la pause, Subasic stoppait de justesse Karanovic qui se blessait sur l'action. Au retour des vestiaires, le pressing du FCSM était moins intense et Monaco en profitait pour s'installer dans la moitié adverse. Mais les Monégasques manquaient d'imagination et sollicitaient Dilo sur des frappes lointaines de Bakayoko et Lemar. Malgré une belle opportunité manquée par Ilaimaharitra, les Lionceaux avaient les jambes lourdes en fin de rencontre et finissaient par céder sur une volée de Moutinho (1-1, 83e) ! Dans la foulée, Falcao pensait envoyer l'ASM en demi-finale mais le but du Colombien était refusé pour une position de hors-jeu de Carrillo, jugée gênante. La décision se faisait donc lors de la séance des tirs au but. Et à ce petit jeu, ce sont les Monégasques qui l'emportaient. Ilaimaharitra manquait sa tentative en trouvant le poteau de Subasic, puis Dilo stoppait le tir de Carrillo. Mais Sao l'envoyait au-dessus et condamnait les Lionceaux. Dans la foulée, Falcao pensait envoyer l'ASM en demi-finale mais le but du Colombien était refusé pour une position de hors-jeu de Carrillo, jugée gênante. La décision se faisait donc lors de la séance des tirs au but. Et à ce petit jeu, ce sont les Monégasques qui l'emportaient. Ilaimaharitra manquait sa tentative en trouvant le poteau de Subasic, puis Dilo stoppait le tir de Carrillo. Mais Sao l'envoyait au-dessus et condamnait les Lionceaux.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+