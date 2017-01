PSG : ... et d'autres jeunes

Si Jean-Kévin Augustin est susceptible de quitter le Paris Saint-Germain en prêt cet hiver (voir la brève de 15h54), c'est aussi le cas d'autres jeunes joueurs de l'effectif. Unai Emery veut les voir s'épanouir ailleurs pour le moment.

"On a discuté aussi avec Callegari, Ikoné et Ongenda. Tous les jeunes joueurs ont la possibilité de partir en prêt si on estime qu'ils ont besoin d'évoluer au-dessus du CFA pour s'améliorer. C'est aussi le cas d'Ongenda", a fait savoir l'entraîneur parisien en conférence de presse ce mardi.

En revanche, Christopher Nkunku (19 ans, 5 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), qui obtient de plus en plus de temps de jeu, n'est pas concerné.