PSG : Emery veut prêter Augustin... « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 10/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Preuve supplémentaire que le Paris Saint-Germain cherche bien une nouvelle doublure à Edinson Cavani, Unai Emery souhaite que son jeune attaquant Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) soit prêté pour la seconde partie de saison. "On a discuté avec lui et Patrick Kluivert pour voir ce qui pouvait être mieux pour lui et pour le club. Il doit jouer et prendre de l'expérience afin de démontrer sa capacité à jouer. Pour l'instant, il s'entraîne avec nous et joue avec la CFA. Il est le futur du Paris Saint-Germain. Comme Rabiot qui a eu la chance de jouer beaucoup avec Toulouse avant de revenir ici. Être prêté, c'est la bonne décision pour tout le monde", a fait savoir l'entraîneur parisien en conférence de presse ce mardi. Les clubs intéressés n'ont plus qu'à se manifester. Les clubs intéressés n'ont plus qu'à se manifester.

