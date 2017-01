Lille : Porto veut tenter le coup Eder !

Lille : Porto veut tenter le coup Ede r ! « Par Romain Lantheaume - Le 10/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Contraint de respecter les règles du fair-play financier, le FC Porto tente de se renforcer à moindre coût en ce mois de janvier. Dans ce cadre, le journal A Bola indique que les Dragons vont essayer de se faire prêter l’attaquant de Lille, Eder (29 ans, 17 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Auteur d’une première partie de saison mitigée et régulièrement sifflé sur les terrains de l’Hexagone depuis le but inscrit contre la France en finale de l’Euro, le Lusitanien serait-il tenté par un retour au pays ? Porto lui offrirait en tout cas la possibilité de disputer les 8es de finale de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin le mois prochain. En attendant des renforts et le changement de propriétaire, pas sûr cependant que le LOSC ouvre la porte à une telle transaction…

