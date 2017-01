Lyon : Aulas ironise sur le cas Grenier

Poussé vers la sortie par l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain Clément Grenier (26 ans, 4 apparitions en L1 cette saison) a récemment confié avoir reçu plusieurs propositions (voir ici). Seulement, de son côté, le président rhodanien, Jean-Michel Aulas, assure que les prétendants ne se bousculent pas pour l’international français.

"On n’a jamais eu de proposition. On lui a dit que s’il trouvait une solution, on l’écouterait. Pour le moment, il s’avère qu’on n’a pas de propositions, a insisté le dirigeant sur les ondes de RMC. S’il a des contacts, il vous dira des noms. En tout cas pour nous, s’il y en avait, on aurait sauté dessus pour éviter des ambiguïtés. S’il n’ose pas venir me voir pour me donner les contacts qu’il a, je vous sollicite (rires)."

Entre son entourage (des avocats gèrent ses intérêts et non un agent), son salaire (300.000 euros brut mensuels) et son hygiène vie (un goût un peu trop prononcé pour la vie nocturne), le natif d’Annonay a de quoi refroidir ses courtisans ()…