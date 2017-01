Chelsea : Hazard et son "fantôme" « Par Romain Lantheaume - Le 10/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Revenu à son meilleur niveau cette saison sous les ordres d’Antonio Conte, l’ailier de Chelsea, Eden Hazard (26 ans, 19 matchs et 9 buts en Premier League cette saison), a reconnu qu’il a réalisé un exercice 2015-2016 chaotique. "J’ai beaucoup appris de la saison dernière. Parfois vous êtes au top, comme c’était le cas il y a deux ans, et parfois c’est difficile pour tout le monde. Personnellement, j’étais le meilleur joueur il y a deux ans, mais la saison passée j’étais un fantôme, a reconnu le Belge au micro de Fox Sport. Je veux être le meilleur à nouveau et gagner des titres." Leaders de Premier League avec cinq points d’avance sur Liverpool, l’ancien Lillois et sa troupe ont de bonnes chances de ne pas repartir les mains vides en fin de saison ! Leaders de Premier League avec cinq points d’avance sur Liverpool, l’ancien Lillois et sa troupe ont de bonnes chances de ne pas repartir les mains vides en fin de saison !

