PSG : Draxler débarque avec un drôle de titre... « Par Romain Lantheaume - Le 10/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet hiver, le Paris Saint-Germain a déboursé 42 millions d’euros (bonus inclus) pour acheter… un flop en puissance. En effet, avec 51,3% des voix, la recrue francilienne Julian Draxler (23 ans, 1 apparition et 1 but toutes compétitions cette saison) a été élue joueur le plus décevant de la première partie de saison en Bundesliga par ses pairs ! Le transfuge de Wolfsburg devance largement Thomas Müller (Bayern Munich), crédité de 5,5% des suffrages. Ce titre est évidemment à relativiser puisque depuis son départ avorté l’été dernier, l'ailier n’avait clairement plus la tête à jouer avec les Loups. Pour se rassurer, les fans parisiens pourront aussi se rappeler de la première apparition en match officiel prometteuse de l’Allemand sous ses nouvelles couleurs samedi contre Bastia (7-0) en Coupe de France avec notamment un but au compteur. De quoi chasser le souvenir de derniers mois compliqués.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+