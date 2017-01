Nancy : Lenglet, Correa ne digère pas « Par Romain Lantheaume - Le 10/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet hiver, l’AS Nancy Lorraine a consenti à se séparer d’un de ses cadres en cédant le défenseur central Clément Lenglet au FC Séville en échange de 5 millions d’euros (plus 1 M€ de bonus éventuel). Ce départ a du mal à passer du côté du coach lorrain, Pablo Correa. "Je comprends les impératifs économiques du club. Mais sportivement, c’est un trop gros risque de se déshabiller ainsi, même si on reste sur une bonne dynamique. Et si on redescend en L2, on perdra beaucoup plus d’argent, a déploré le technicien uruguayen dans les colonnes de L’Equipe. Son départ n’était pas du tout programmé. Pour moi, il avait un bon de sortie, mais en fin de saison seulement." Trouver un successeur au niveau du Bleuet à cette période de l’année s’annonce comme une mission impossible pour l’ASNL. Le Havrais Steven Fortes (24 ans) tiendrait la corde. Trouver un successeur au niveau du Bleuet à cette période de l’année s’annonce comme une mission impossible pour l’ASNL. Le Havrais Steven Fortes (24 ans) tiendrait la corde.

