PSG : Augustin, la tête ailleurs ?

Sur son compte Instagram, Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a récemment laissé un message qui laisse à penser qu'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, en raison d'un temps de jeu assez faible. "Quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent", a ainsi posté le jeune attaquant parisien.

Sauf qu'Augustin a rapidement rectifié le tir avec un autre message sur Twitter. Mais avec des explications plutôt douteuses... "Il ne faut pas mal interpréter une citation qui parle juste du constat que je me suis éloigné de l’équipe première en retrouvant la CFA. Mon respect pour le club reste intact. (...) Et désolé si on s’est mal compris", a ainsi écrit l'attaquant. Autant dire que quelqu'un de son entourage est passé par là...

Pour rappel, le PSG, qui cherche une doublure à Edinson Cavani, pourrait prêter Augustin pour la deuxième partie de saison.