ASSE : Ruffier s'explique pour l'EdF « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 10/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'il figure assurément parmi les trois meilleurs gardiens français, Stéphane Ruffier (30 ans, 17 matchs en L1 cette saison) n'apparaît pourtant plus en équipe de France depuis plus d'un an maintenant. Mais alors qu'on pensait qu'il avait renoncé aux Bleus parce que lassé de jouer le rôle de troisième gardien, le portier stéphanois tient un autre discours. "Je n'ai pas dit non. On a eu une discussion avec le sélectionneur. Je veux que cela reste entre nous. Après, des choses ont été dites, il y a eu des choses qui m'ont été dites, des choses qui n'ont pas été tenues non plus, j'ai entendu beaucoup de choses. Et ces choses-là, à force, vous font réfléchir et prendre certaines décisions vues avec le sélectionneur, vues aussi avec le coach (Christophe Galtier), avec mon entraîneur des gardiens. Je ne veux pas trop en parler. Je sais les raisons... Après, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, oui, s'il n'y avait pas eu certaines décisions prises avec le sélectionneur, je serais dans cette sélection", a indiqué l'ancien Monégasque sur beIN Sports. Bref, on ne sait toujours pas pourquoi précisément Ruffier n'est plus appelé en sélection... Bref, on ne sait toujours pas pourquoi précisément Ruffier n'est plus appelé en sélection...

