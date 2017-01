Tigres : Delort, et maintenant l'ASSE !

Tigres : Delort, et maintenant l'ASS E ! « Par Romain Lantheaume - Le 10/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’attaquant des Tigres de Monterrey, Andy Delort (25 ans), possède décidément une sacrée cote cet hiver en Ligue 1. Après Lorient, Toulouse et Rennes, le quotidien L’Equipe annonce ce mardi que l’AS Saint-Etienne courtise elle aussi le buteur français ! Selon la même source, le club forézien aurait, d’une courte tête, les faveurs du joueur. Reste que les Verts espèrent un prêt avec option d’achat, ce qui n’est pas gagné alors que le club mexicain n’a pas l’intention de se séparer de l’ancien Caennais. Et puis Rennes, fort des 8,5 millions d’euros récoltés pour la vente de Paul-Georges Ntep à Wolfsburg, dispose d’une force de frappe plus conséquente dans ce dossier. Pour l’heure, l’agent de Delort, Jean-Christophe Cano, doit s’envoler ce mardi pour le Mexique afin de tenter de négocier un départ de son protégé. Ensuite, si tout se passe bien, ce sera aux prétendants du buteur de jouer !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+