Montpellier : Nicollin veut garder Sanson Par Eric Bethsy - Le 09/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat à Montpellier jusqu'en 2018, Morgan Sanson (22 ans, 19 matchs et 3 buts en L1 cette saison) bénéficiait d'un bon de sortie cet hiver. Le président Louis Nicollin s'est dit prêt à le libérer contre environ 10-15 millions d'euros. Mais il faut croire que le dirigeant a subitement changé d'avis. "Morgan Sanson est à Montpellier et restera à Montpellier, a annoncé Nicollin sur France Bleu. Et au mois de juin on verra. Moi ce que je souhaiterais, c'est le transférer dès maintenant et qu'on nous le laisse en prêt pendant six mois, pour arranger nos affaires financières parce qu'on est très, très mal, mais si ça ne se fait pas on verra bien." En effet, une vente du milieu de terrain l'été prochain rapporterait beaucoup moins puisque l'ancien Manceau se retrouvera à un an de la fin de son bail.

