Lyon : Aulas révèle son offre pour Ghezzal Par Eric Bethsy - Le 09/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Plus le temps passe et plus Rachid Ghezzal (24 ans, 14 matchs et 2 buts en L1 cette saison) se dirige vers la sortie de l’Olympique Lyonnais. Même Jean-Michel Aulas se montre sceptique, malgré une dernière offre de prolongation qu’il juge intéressante pour le joueur en fin de contrat en juin prochain. "J’estime qu’il y a encore une chance, même si elle s’est réduite, a confié le président de l’OL à RMC. Quand on part à la CAN avec une proposition de son club formateur qui avoisine les 300 000 euros par mois, ça veut dire qu’on a sûrement l’intention de revenir voir ce qu’il est possible de faire. J’espère qu’il n’y aura pas de pépin pendant la CAN. Aujourd’hui, le pourcentage de chances qu’il reste s’est amenuisé." C'est certain, JMA ne lâchera rien tant que l'international algérien n'aura pas signé pour un autre club. C'est certain, JMA ne lâchera rien tant que l'international algérien n'aura pas signé pour un autre club.

