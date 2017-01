Montpellier : 5-0 à Lyon, Nicollin se fâche !

Montpellier : 5-0 à Lyon, Nicollin se fâch e ! Par Eric Bethsy - Le 09/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- En colère après la lourde défaite à Lyon (5-0) dimanche, en 32e de finale de Coupe de France, le président de Montpellier Louis Nicollin a vidé son sac. Parmi ses cibles, son entraîneur Frédéric Hantz. "C'est pas normal qu'on prenne deux buts à Lyon en 10 minutes, on n'est pas une équipe amateur ! C'est grave ! On devrait se battre, mais là c'est triste, triste... Je suis en colère contre mon entraîneur et mon équipe. Je commence à en avoir plein le cul. On n'a pas les moyens de le licencier, mais c'est à lui de faire son boulot", a prévenu le dirigeant sur France Bleu, avant d’attaquer ses recruteurs. "Il faut repenser la cellule de recrutement, en juin ça va 'bouléguer' ! Il faut un grand défenseur et pas que des pipes, on n'a pris que des pipes et un bon attaquant, on a suffisamment de milieux de terrain", a conseillé Nicollin, prêt à faire le ménage dans l’organigramme du club... "Il faut repenser la cellule de recrutement, en juin ça va 'bouléguer' ! Il faut un grand défenseur et pas que des pipes, on n'a pris que des pipes et un bon attaquant, on a suffisamment de milieux de terrain", a conseillé Nicollin, prêt à faire le ménage dans l’organigramme du club...

