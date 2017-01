Metz : Serin dénonce Aulas le "manipulateur"

Arrêté à cause de jets de pétards sur le gardien Anthony Lopes, le match du 3 décembre dernier entre Metz et Lyon sera rejoué. En ce qui concerne les sanctions, la Commission de discipline de la LFP a infligé un retrait de deux points plus un avec sursis au club messin. Après son dérapage de la semaine dernière (voir ici), le président Bernard Serin n’a toujours pas digéré et s’en prend cette fois à son homologue Jean-Michel Aulas, selon lui un peu trop bavard sur le sujet.

"Je crois qu’Aulas est dans son rôle habituel, c’est un manipulateur qui essaye de récupérer trois points sur tapis vert", a accusé le dirigeant sur France Bleu. Nul doute que le patron de l’OL ne tardera pas à répondre.