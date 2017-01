Lyon : Aulas a refusé 70 M€ pour Lacazette !

Il sera très difficile de faire craquer Jean-Michel Aulas cet hiver. Comme nous vous l’indiquions ce lundi (voir brève 17h10), le président de l’Olympique Lyonnais a refusé une offre de 30 M€ de la Juventus Turin pour son milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans, 17 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Mais ce n’est rien comparé aux propositions reçues pour Alexandre Lacazette (25 ans, 14 matchs et 13 buts en L1 cette saison).

"Evidemment, Alexandre est indispensable. Comme Nabil (Fekir), comme Corentin Tolisso et comme tous les joueurs pour lesquels on a des propositions. On a aujourd’hui six à sept propositions pour nos meilleurs joueurs. C’est vrai que les propositions concernant Alexandre sont entre 40 et quelques millions, de West Ham l’année dernière, à 70 millions en ce moment", a indiqué le dirigeant dans un entretien accordé à RMC.

Autant dire que l’OL se donne les moyens d’atteindre ses objectifs sportifs.