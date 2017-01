L1 : Hervé Renard promet de revenir « Par Damien Da Silva - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Actuellement à la tête de l'équipe du Maroc, Hervé Renard va avoir l'occasion de démontrer ses qualités lors de la CAN. Mais le technicien français n'oublie pas qu'il a une revanche à prendre en Ligue 1, où il a été très critiqué après son expérience complétement ratée à Lille l'an dernier. "Je reviendrai (en L1, ndlr). Ceux qui ont des doutes, je leur montrerai que c'est faux. Je suis un compétiteur, et ce sera un challenge qui me fera un jour revenir obligatoirement. (...) Après à Lille, le résumé est très simple : j'ai fait 13 matchs, dont 7 matchs nuls. On avait 13 points, il y en a qui ont fait beaucoup plus mal cette saison. (...) Donc je ne pense pas être le plus mauvais, il faut juste me laisser un peu de temps. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas venu au bon endroit au bon moment", a confié Renard dans des propos rapportés par L'Equipe. Double vainqueur de la CAN avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015, l'ancien coach de Sochaux pourrait séduire un club de L1 en remportant à nouveau cette compétition cette année. Double vainqueur de la CAN avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015, l'ancien coach de Sochaux pourrait séduire un club de L1 en remportant à nouveau cette compétition cette année.

